«Por ser hijo de Fernando Solabarrieta»: Ivette Vergara reveló que su hijo Nicolás habría sido vetado de diversos clubes

Ivette Vergara habló sobre la cerrera futbolística de su hijo, Nicolás Solabarrieta, quien fue parte de equipos como Palestino, Recoleta y Lautaro de Buin. Sin embargo, se retiró a los 25 años.

En conversación con Pedro Carcuro, en el programa de YouTube, «Pedro Pé», la popular comunicadora indicó que el joven se pudo ver afectado por ser hijo del relator deportivo Fernando Solabarrieta.

«Obtuve información de dos representantes, que no se conocían entre ellos, y que me dijeron qué clubes habían dicho ‘no’ a Nicolás, por ser hijo de Fernando Solabarrieta«, indicó.

En este sentido, Ivette Vergara indicó que su hijo habría sido rechazado por clubes de fútbol debido a unos comentarios de Fernando Solabarrieta.

«¿Por qué? Porque, Fernando había hablado de esos clubes, cuando hubo un desfalco grande de varios equipos. Tres de esos clubes que fueron nombrados por él, le dijeron que no a Nicolás, por ser hijo de Fernando», señaló.

Las fuertes acusaciones de Ivette Vergara

Además, Ivette Vergara nombró a una conocida figura del mundo del deporte. Hablamos de Jaime Pizarro, quien actualmente se desempeña como ministro de Deportes.

«Los managers se contactaron con los técnicos, y los técnicos fueron los que les dijeron. Y no me gustaría, porque no sé si siguen vinculados de alguna manera con los clubes, no me gustaría ponerlos en una situación complicada. Y de hecho, solamente voy a decir que uno de los técnicos hoy día es una autoridad: Jaime Pizarro, que recibió también esa información», expresó la comunicadora en conversación con Pedro Carcuro.

Es importante mencionar que antes de desempeñarse como ministro, Jaime Pizarro fue director técnico de Athletic Club Barnechea durante el 2021. Además, durante el 2007 fue entrenador de Palestino.

