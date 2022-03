«No se puede vivir con miedo»: Romina Sáez aparece en las redes tras la agresión de arrendatarios

Romina Saez ha hecho noticia en los últimos días por un lamentable suceso; fue golpeada de gravedad por unos arrendatarios que no querían pagar el dinero correspondiente.

La noticia salió a la luz después de que su madre comentara a través de la pantalla chica, los detalles de la brutal golpiza que recibió y el difícil momento que tuvo que vivir. Esto ya que esperó demasiado por una asistencia médica y la ex chica Mekano tuvo dos paro cardiorrespiratorios.

Ahora, la también abogada se expresó a través de su Instagram y entregó detalles de su actual estado de salud y las amenazas recibidas por parte de sus agresores.

El desahogo de la ex chica Mekano

«Quiero empezar diciendo que estoy totalmente agradecida de cada uno de ustedes. Estos días han sido de emociones encontradas, solo diré que me quedo con la maravilla de seres humanos que tengo en mi vida, empezando por la más bella, mi madre», inició Romina Sáez a través de su red social personal, que actualmente mantiene privada.

Además, indicó desde su profesión de abogada que luchará para que el hombre que la agredió, pague por lo que hizo. incluso también expresó que lo hará, para evitar que a la pareja del sujeto tenga que pasar por lo mismo.

Romina Sáez aclaró que su actual situación es grave y quien está escribiendo todo el comunicado a través de Instagram, es su hermana Iris Abarca. También continuó con los agradecimiento por todo el apoyo recibido y explicó porqué tuvo que cerrar su cuenta personal.

«Debido a las amenazas cerré mi insta, pero no se puede vivir con miedo, a la gente mala; que editen textos, te funen, etc. Yo con esto abriré mi insta de nuevo, porque con lo que viví y estoy viendo, ya no le temo a nada», concluyó.

Asimismo, con la apertura de su red social, Romina Sáez compartió capturas de mensajes de insultos y amenazas recibidas a través de su Instagram.