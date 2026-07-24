¡Empezó la venta de entradas para el concierto de Ozuna en Chile 2026!: revisa los precios y cómo comprar

¡Atención fanáticos del reggaetón! Este viernes comenzó la venta general de entradas para el esperado regreso de Ozuna a Chile.

El cantante y compositor puertorriqueño se presentará el próximo 24 de septiembre en el Movistar Arena, donde ofrecerá un espectáculo en el marco de su Una Aventura World Tour.

El artista llegará al país en una etapa de evolución musical que él mismo ha denominado como el regreso de «Ozuna Prime».

Esta nueva fase está marcada por la exploración de sus raíces sonoras y sus recientes lanzamientos. Entre ellos destaca «Una Aventura», una canción de reggaetón melódico y romántico que retoma la fórmula con la que alcanzó fama internacional.

A este lanzamiento se suma «Mi Yo De Antes», tema centrado en el desamor y estrenado hace poco más de un mes. Además, a fines de 2025 el artista lanzó el álbum «Stendhal» junto a Beéle.

Detalles de la venta de entradas para el concierto de Ozuna en Chile

Hoy, viernes 24 de julio, a las 12:00 horas inició la venta general de entradas a través del sistema Punticket y la ubicación tribuna ya está completamente agotadas.

A continuación te dejamos los precios de los tickets que quedan para el concierto de Ozuna en el Movistar Arena:

Platea baja diamante: $115.000

Platea baja diamante (vista parcial): $103.500

Cancha frontal: $97.800

Platea baja golden: $92.000

Platea baja golden (vista parcial): $80.500

Platea baja silver: $74.800

Platea baja silver (vista parcial): $69.000

Platea alta golden: $51.800

Platea alta silver: $46.000

Cancha: $40.300

Esta es una gran oportunidad para los fans nacionales de Ozuna. Se espera que en esta instancia gara un repaso por su extenso catálogo musical. El repertorio contempla éxitos desde su inicio como «La Ocasión», además de canciones de álbumes como Odisea (2017), Aura (2018), ENOC (2020) y Cosmo (2023).

También se espera que el show incluya algunas de sus exitosas colaboraciones, entre ellas «Criminal», «China» y «Te Boté (Remix)».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google