Dura acusación contra Ernesto Belloni
En el programa Plan Perfecto dieron a conocer una denuncia que realizaron vecinos de un condominio en Lampa.
Recientemente, en el programa de farándula de CHV, «Plan Perfecto» se dio a conocer una denuncia contra el humorista Ernesto Belloni.
En concreto, en el espacio dieron a conocer una acusación de que el hombre detrás del «Che Copete» habría arrendado una de sus propiedades para un centro de rehabilitación de adicciones.
Según la denuncia de vecinos de un condominio en Lampa, este lugar estaría funcionando de manera irregular. Además, indicaron que no cumpliría con el reglamento de copropiedad, que prohíbe el subarriendo de viviendas con fines comerciales.
«Nos encontramos acá con un centro donde hay aproximadamente 20 o 30 personas. Entiendo que adentro han construido habitaciones donde están durmiendo en literas. Yo creo que es una bomba de tiempo», indicó un vecino en conversación con Plan Perfecto.
Además, según lo expuesto por los vecinos en el espacio, todo habría iniciado cuando un supuesto nuevo arrendatario se acercó para solicitar información sobre la administración del condominio y algunos servicios, como internet.
En este sentido, tras ser consultado sobre la parcela en la que viviría, el hombre les habría informado que allí se estaba instalando un centro de rehabilitación para personas con adicciones.
Esto habría generado preocupación en los residentes. «Las personas ya no quieren salir al condominio porque se encuentran con desconocidos con la mirada perdida y no saben si están drogados. Yo he visto que se han saltado el portón de acceso», expresaron.
La respuesta de Ernesto Belloni
Vale señalar que desde el espacio se pusieron en contacto con el humorista para saber su versión de los hechos. De este modo, aseguró que intentó contactarse con la administradora del condominio antes de arrendar la vivienda, pero que nunca tuvo respuesta.
«Este año me habían dicho que lo arrendara para eventos. Entonces llamé a la administradora para que me enviara el reglamento del condominio, para saber si podía hacer negocios y conocer las restricciones, pero nunca recibí una respuesta y di por hecho que se podía», aseguró Ernesto Belloni.
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