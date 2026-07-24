Cada vez falta menos para el esperado concierto de Quique Neira y Gondwana: quedan las últimas entradas

¡Atención fanáticos del reggae! Cada vez falta menos para el esperado reencuentro entre Quique Neira y Gondwana en el Estadio Bicentenario de La Florida. Evento que se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre y que ya va contando con las últimas entradas.

El concierto promete ser un verdadero hito para la escena musical chilena. Recordemos que el domingo 29 de marzo ya habían sorprendido juntos en el Festival REC de Concepción. Instancia, en la que entregaron un adelanto de lo que se viene.

El evento es de gran importancia. Recordemos que Quique Neira llegó a Gondwana a fines de 1996. Desde entonces se desempeñó como vocalista principal y compositor de la agrupación liderada por I-Locks Labbé que ya tenía trayectoria en la escena de reggae.

A partir de dicho años, la agrupación brilló con grandes hits como «Antonia», «Armonia de amor», «Sentimiento original» y muchos más. Sin embargo, en 2003 tomaron la decisión de separar sus caminos.

Y hace unas semanas, ambos estuvieron presentes en RadioActiva. Instancia, en la que I-Locks aseguró: «Somos hermanos. Pasamos tantas cosas juntos que en el fondo el tiempo que hemos estado separados no va a ser tan fuerte como para borrar toda esa historia».

Además, en esta oportunidad no descartaron sacar música juntos. De todos modos, aseguraron que hay paso a paso.

Las últimas entradas para el concierto de Quique Neira y Gondwana

El reencuentro ha generado gran expectación entre los fanáticos, lo que se ha visto reflejado en al venta de entradas. De hecho, ya se agotaron las entradas en galería, pacífico centro y andes. De este modo, van quedando cancha, pacífico sur y silla de ruedas/acompañante.

Los tickets para el show están disponibles a través del sistema Puntoticket. Revisa a continuación los valores:

Pacífico sur: $60.000

Cancha: $30.000 (hasta agotar prevente este 31 de julio)

Silla de ruedas / acompañante: $30.000

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