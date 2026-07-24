«El Chino» decide contar la verdad sobre su desaparición con las parvularias: revisa cuándo y a qué hora

En los últimos días, Manuel Orellana «El Chino», Magdalena María Retamal Pelz y Martina Micaela Núñez Hermosilla han estado en centro de atención. Esto debido a que estuvieron días desaparecidos y que posteriormente fueron encontrados en un refugio en el Cajón del Maipo.

Y recientemente, Canal 13 confirmó que el hombre de esta historia y su pareja estarán presente en el programa «Hay que decirlo» de Canal 13. De este modo, contarán detalles de lo que paso.

Vale señalar que el caso ha dado mucho que hablar. De hecho, ha sido tema de conversación en matinales, noticieros e incluso en espacios de farándula por la particularidad del caso.

Recordemos que desaparición fue en la madrugada del jueves 16 de julio previo a la llegada del sistema frontal. El trío se juntó en una discoteque en Peñalolén y posteriormente siguieron la fiesta en el Cajón del Maipo.

De este modo, fueron encontrados el 22 de julio, en el refugio, el que estaba equipado con alimentos, abrigo e incluso botellas de alcohol.

El Chino y pareja contarán su versión este viernes

Este caso ha contado con diversas teorías sobre el vínculo que existía entre el hombre y las dos mujeres, quienes son educadoras de párvulos. Sin embargo, hasta el momento ellos no han hablado públicamente al respecto.

Sin embargo, se espera que se pueda aclarar en esta entrevista exclusiva a «El Chino». Instancia, en la que se podrá conocer lo que ocurrió antes y después del rescate.

La entrevista se emitirá este viernes 24 de julio, a partir de las 17:00 horas a través de las pantallas de Canal 13.

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