Suspensión de clases en diversas comunas este viernes 24 de julio: revisa cuáles son

El Ministerio de Educación (Mineduc) anunció la suspensión de clases para la jornada de este viernes 24 de julio en diversas comunas del país.

Vale señalar que la medida se debe a los efectos generados por el sistema frontal que golpeó a diversas zonas del país. Principalmente al Norte Chico.

De este modo, el objetivo de la suspensión de clases es no exponer a las comunidades educativas de los sectores que fueron más golpeados por las intensas precipitaciones.

Revisa las comunas con suspensión de clases durante este viernes 24 de julio

El Mineduc dio a conocer que la medida se aplicará en las 15 comunas de la Región de Coquimbo. Estas son: La Serena, Coquimbo, Andacollo, La Higuera, Vicuña, Paihuano, Ovalle, Combarbalá, Monte Patria, Punitaqui, Río Hurtado, Illapel, Canela, Los Vilos y Salamanca.

Por otro lado, también confirmó suspensión de clases en algunos sectores de la Región de Atacama. Especificante en la comuna de Tierra Amarilla y en la Provincia del Huasco (en las comunas de Huasco, Vallenar, Freirina y Alto del Carmen).

Cabe destacar que el Mineduc anunció que la medida regirá en «establecimientos públicos y privados, en los niveles de educación parvularia, básica y media» de los sectores ya nombrados

Recordemos que estas comunas también tuvieron suspensión de clases durante este jueves 23 de julio. Además, la información podría ser actualizada durante las próximas horas.

De este modo, es necesario estar atentos a la información que entreguen las autoridades que deben evaluar las condiciones para que los establecimientos educativos puedan volver a abrir sus puertas.

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