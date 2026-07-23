«Lo peor que me puedes hacer es…»: Paula Pavic saca a la luz complejas situaciones que vivió con el Chino Ríos

Paula Pavic ha dado mucho que hablar con su participación en el reality de Canal 13, «Vecinos al Límite». La emprendedora ha estado en un romance con Camilo Huerta y además, ha lanzado diversas declaraciones que involucran a su exesposo, Marcelo «Chino» Ríos.

En este sentido, en el capítulo emitido este miércoles, recordó algunas situaciones que vivió mientras estaba casada con el extenista.

Vale señalar que Paula Pavic aseguró que en aquel entonces lo veía como algo normal. Sin embargo, reveló que con el tiempo cambió de parecer.

La nueva revelación de Paula Pavic

En conversación con Natu Urtubias, la emprendedora dio a conocer que a veces, cuando tenían conflictos su exesposo, este le dejaba de hablar por días.

«Con él me acostumbré todo el tiempo a solucionar conflictos, tenía que hacer muchas cosas para estar bien», indicó Paula Pavic.

En este sentido, expresó: «Cualquier tonterita era un problema, como que yo pisaba huevos todo el tiempo».

«Y no es que amenazara con dejarme o con irse, su ‘violencia’ era que no me hablaba por dos o tres días, porque yo tengo un tema con eso, y a mí lo peor que me puedes hacer es la ley del hielo. Por eso hoy si detecto algo como eso me alejo de inmediato», añadió Paula Pavic.

Vale señalar que estuvieron 14 años casados y el matrimonio llegó a su fin durante el 2023.

Romántica cita en el reality

Además, en este mismo capítulo, Pavic protagonizó un romántico momento junto a Camilo Huerta.

Resulta que, en la noche que podría ser la última de ambos antes de la eliminación, les regalaron una botella de champagne y utilizaron el jacuzzi. Esto incluyó incluso una ducha en conjunto.

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