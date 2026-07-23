«Me da mucha más pena que alguien se meta en un matrimonio»: El potente mensaje de Jordi Castell a exministra

La reciente entrevista de Mara Sedini con Fernando Solabarrieta en Sin Filtros, sigue dando que hablar. En esta oportunidad, la exvocera se refirió a una potente acusación que lanzó Jordi Castell hace un tiempo.

Resulta que el fotógrafo había dicho que una ministra de José Antonio Kast habría sido la amante de un hombre casado y con hijos. «Destruyó ese matrimonio, se quedó con ese hombre y hoy está con él», aseguró. Sin embargo, no dio nombres en dicha oportunidad.

Frente a esto, en la reciente entrevista, Sedini indicó: «A mí me da lo mismo lo que se diga, pero empezaron a salir fotos de los hijos de mi marido, que son menores de edad, documentos falsos, fotos de la exseñora… empiezan a meter a gente que no tiene nada que ver con esto, a destruirle la vida, a exponer a niños no sé a qué».

La respuesta de Jordi Castell a Mara Sedini

En el programa de farándula Zona de Estrellas, se pusieron en contacto con Jordi Castell y revelaron las palabras que les mandó.

«A mí me da mucha más pena que alguien se meta en un matrimonio con tres niños chicos», indicó el fotógrafo.

Además, expresó: «Está bien que hable y cuanto más barbaridades diga, mejor podrá justificar el diplomado que le pagó su pololo nuevo».

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