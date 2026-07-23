Raimundo Cerda impactó con su confesión: reveló cuánto pagó por contenido para adultos de Faloon y lo que encontró

Raimundo Cerda protagonizó un llamativo momento en el reality «Volverías con tu ex? 2». Esto ocurrió durante una actividad de fotos eróticas liderada por Daniel Valenzuela y Yamila Reyna.

En este contexto, el animador preguntó si alguien había pagado por suscribirse a alguna cuenta de alguna plataforma de contenido para adultos. Frente a esto, Rai sorprendió a sus compañeros con una confesión que involucra a su expareja, Faloon Larraguibel.

La confesión de Raimundo Cerda

En esta actividad, el chico reality indicó: «Me voy a sincerar con algo… Luis nombró a Faloon, que se abrió una cuenta hace unos meses, que ella explicó televisivamente que fue porque se había quedado sola y tenía que llevar la comida a la casa».

Posteriormente, Raimundo Cerda reveló el monto que desembolsó. «Pagué la suscripción para ver, y pagué como 100 lucas», confesó.

Sin embargo, el joven aseguró que, tras revisar el perfil, no se encontró con nada que no hubiese esperado.

«Era todo lo que ella me había dicho, son las mismas fotos que tenía en su Instagram, no me encontré con ninguna sorpresa», aseguró Raimundo Cerda.

Vale señalar que desde Mega ya se confirmó que próximamente Faloon Laraguibel ingresará a «Volverías con tu ex? 2», lo que se debería concretar durante los próximos capítulos del espacio de telerrealidad.

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