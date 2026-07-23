José Antonio Neme reveló delicada situación de la que fue víctima

Este jueves en el matinal de Mega, «Mucho Gusto», José Antonio Neme dio a conocer que fue estafado.

El periodista reveló que fue víctima de una estafa de SMS. Resulta que dio a conocer que le llegó un mensaje sobre una supuesta deuda de TAG con link para poder pagar.

En este sentido, Neme reveló: «Yo había cambiado mi auto y, como se demoraba en llegar el TAG, el vendedor me dijo ‘no te preocupes, José Antonio, circulara nomás, porque tú ya tienes contrato con la autopista».

«Andaba en mi auto sin TAG y me empiezan a llegar mensajes de que ‘pasó sin TAG’ y que ‘tiene una deuda'», añadió el rostro de Mega.

De este modo, dio a conocer que pensó que había cometido una infracción y entró al link. «Me derivaba a una página del MOP, que te juro era igual», aseguró.

Y tras ingresar el número de su patente, vio que tenía una deuda de $5.300. Y ahora José Ántonio Neme señaló: «No es real porque cuando uno circulo sin TAG» es » mayor a cinco lucas».

Frente a esto, el animador de «Mucho Gusto» reveló que «me metí para pagar, metí los datos del banco, todas las claves y cosas; y cuando apreté ‘enter’, me llegó un correo electrónico de que en vez, de $5 mil: me cobraron un millón 200 mil pesos».

José Antonio Neme fue estafado

«Caí desmayado», aseguró el periodista. Además, indicó que el nombre del destinatario no tenía ninguna relación a lo vehicular.

Ante esto, Neme relató que «llamé a mi ejecutiva: tengo que hacer una denuncia, en Carabineros o a través de la Fiscalía virtual, entonces la ejecutiva del banco hace un requerimiento».

En este sentido, mencionó que podría recuperar el dinero, pero que debe «hacer el camino largo»,

Ante esto, José Antonio Neme quiso advertir a los televidentes. «Ningún cobro o multa te llega por mensaje de texto», indicó. Además, aseguró que estos mensajes cuentan con el prefijo «+56 44…»

De este modo, indicó que para evitar estafas debería meterse al sitio oficial del MOP y ver si tiene deuda.

«Yo cambié todas mis claves, cambié mis tarjetas, la ejecutiva dijo que íbamos a empezar de cero», añadió.

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