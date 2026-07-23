«Tu pareja no va a saber» y «¿Llegó la guagua?»: Los detalles de la desaparición de «El Chino» y las dos parvularias en el Cajón del Maipo

El caso de Manuel Orellana, conocido como «El Chino» y las dos parvularias, Magdalena Retamal y Martina Núñez, ha dado mucho que hablar en el país. Los tres fueron encontrados con vida tras estar desaparecidos por seis días en el Cajón del Maipo.

Cabe destacar que el hombre fue reportado como desaparecido tras salir en la madrugada del jueves hacía las Termas de Colina. Todo esto en medio del sistema frontal que afectaba a la Región Metropolitana.

En este sentido, Genesis, la pareja de «El Chino» entregó más detalles del caso.

Las palabras de la pareja de «El Chino»

En conversación con CHV Noticias, la mujer indicó: «Siempre le pregunto, ¿para dónde vas? Solo por seguridad. El día jueves me llama mi suegra y me dice: ‘¿Llegó la guagua?’. Y yo le digo: ‘No, no, tía. No ha llegado».

En este contexto, Genesis mencionó que su suegra le dijo que en redes ya habían publicaciones alertando de la desaparición.

Vale señalar que la pareja de «El Chino» aseguró que frecuentemente el hombre llegaba tarde. Debido a esto, no acudió en primera instancia a las autoridades. «Llega a la una de la mañana, pero siempre llega», señaló.

Es importante mencionar que, según lo que se conoce, el hombre y las mujeres se conocían desde hace años. De hecho, ellas eran parvularias del jardín al que iba su hijo.

Y sobre la explicación que le dio «El Chino», la mujer indicó: «Yo hablé con él y me dijo cómo fueron las cosas de lo que pasó. Me dijo que él se la había encontrado y ellas le dijeron: ‘Chinito, vamos a carretear, si tu pareja no va a saber. Si la flaca no se va a enojar que salgas con nosotros».

De acuerdo a esta versión, frente a esto, Manuel Orellana habría ido con ellas al departamento «a tomarse una michelada».

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