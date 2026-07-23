Ignacia Michelson lanza graves acusaciones contra popular figura de la TV: «Le ha pegado a todas sus parejas»

Ignacia Michelson dio mucho que hablar tras lanzar duras acusaciones contra Cony Capelli, quien fue su amiga y compañera en Gran Hermano Chile. En este sentido, indicó que es violenta y que su rehabilitación de las drogas «es una mentira».

Recordemos que cuando abandonaron el encierro se terminó la amistad de estas dos jóvenes. Incluso Capelli aseguró que la candidata a Miss Grand Chile la habría extorsionado con un video íntimo.

Y recientemente, Ignacia Michelson habló con el programa de farándula Zona de Estrellas. Instancia en la que se refirió a la enemistad que tienen. Asimismo, respaldó a Vale Roth, quien indicó que el fandom de otro participante de Fiebre de Baile le tiraba hate, lo que muchos interpretaron como una indirecta para la ganadora de la primera versión de Gran Hermano Chile 1.

Michelson se lanzó con todo contra Cony Capelli

En conversación con el espacio ya nombrado, Michelson indicó: «Eso de que se rehabilitó es una mentira, todo el mundo lo sabe, pero está perfecto si quiere hacer su papel de víctima, como siempre. Ahora, con lo que está pasando con Valen Roth, es súper sencillo que ella pare a su fandom y diga ‘dejen de tirarle mierda a esta persona’, porque, cuando a ella uno le dice la verdad, es la víctima y saca lo del ciberbullying. Cuando ella o su fandom lo hace, no se quiere hacer responsable».

Además, la chica reality aseguró que nunca extorsionó a Cony Capelli. En este sentido, aseguró que tiene un video de ella, pero que no sería de índole sexual.

«Ella mandó un abogado y no pasó nada. Porque yo nunca la extorsioné. Yo sí tengo el video. Ella sabe que miente en televisión. Yo podría ser mala y subir el video y dejar su carrera como la de una mentirosa, pero no lo hago porque sé que con sus propias palabras se va a caer y la gente se va a dar cuenta de la clase de persona que es», mencionó.

«Yo jamás he dicho que no me gusta la fiesta ni he negado absolutamente nada. Siempre he sido muy real. Ella nunca se ha rehabilitado (…) ¿Cómo se va a rehabilitar si me la topo en las mismas fiestas a las que voy yo, con las mismas personas que tengo de amigos en común? Que deje de mentir», añadió Ignacia Michelson.

Sin embargo, esto no es todo. La joven también acusó a Cony Capelli de agredir a sus parejas.

«Ella se toma un copete y se vuelve loca. Le ha pegado a todas sus parejas; al que es su pareja ahora le saca la con…, es verdad. Todo el mundo sabe que ella es súper agresiva», mencionó.

«Lo que pasa es que él vive a costa de ella, entonces no es mucho lo que se puede hacer. A mí lo que me da rabia es que ella se tiene que hacer responsable de lo que dice, pero para el otro lado», añadió.

Y para finalizar, indicó: «La prueba más real es que vayan a Carabineros y van a ver las constancias que le hizo el expololo a ella. Es así de fácil».

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