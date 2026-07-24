«Nunca he estado con una mujer (…) No me quiero ir de este mundo sin saber qué significa. Están abiertas las postulaciones»

José Antonio Neme constantemente está dando que hablar en el mundo del espectáculo. En este sentido, recientemente sorprendió con una inesperada revelación en conversación con Felipe Kast en el podcast «Podkast».

Vale señalar que el animador de «Mucho Gusto» es uno de los rostros más populares de la comunidad LGBTQ+ que aparece en televisión. El comunicador nunca ha ocultado su orientación sexual y tampoco ha tenido problemas al hablar de su intimidad.

Esto quedó demostrado una vez en su conversación con Felipe Kast.

La nueva confesión de José Antonio Kast

En su paso por «Podkast», el comunicador lanzó una inesperada revelación sobre su orientación sexual.

Esto ocurrió después de que Felipe Kast le consultó: «¿En algún momento te gustaron las mujeres?».

Frente a esto, José Antonio Neme sorprendió con su respuesta. «Yo me he ido como heterosexualizando. Qué rara esa cuestión. ¿Acaso no me creen?», indicó el periodista, generando risas en el estudio.

En este sentido, confesó: «Mira, la verdad nunca he estado con una mujer. Yo lo he dicho públicamente, pero no me quiero ir de este mundo sin saber qué significa. Pero si hay alguien que me quiera ayudar a probar, están abiertas las postulaciones».

Luego, Neme generó gran sorpresa tras revelar que hay una famosa modelo que le llama mucho la atención.

«A mí me encanta la Daniella Chávez, me fascina. Se lo he dicho a ella. Me pasan todas las cosas del mundo», confesó el animador de «Mucho Gusto».

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