«Un paso importante en mi carrera»: Reconocido youtuber chileno tendrá su propio programa en Canal 13

Uno de los youtubers más reconocidos del país en su rubro, Claux.7, sorprendió a sus seguidores con un importante anuncio, pasará de su canal de YouTube, a tener su propio programa de televisión.

Claudio Retamales, nombre real de Claux, se dedica a recorrer los rincones de Chile, y compartir su historia. Pero también, hace exploraciones urbanas y recorre lugares que a muchos les daría miedo conocer.

Reconocido youtuber chileno tendrá su propio programa en Canal 13

Así, según consignó Publimetro, Claux.7 llegará a las pantallas de Canal 13, para alimentar su parrilla del sábado en la tarde, con «Chile en los ojos de Claux«. Se espera que en le programa, recorra los lugares más desconocidos del país para contar su historia, como lo hace en su canal de YouTube.

Acorde al medio citado, Claux.7 señaló: «entrar al mundo de los programas culturales más grandes y reconocidos de la televisión chilena me genera mucho orgullo».

«Esto es un paso importante en mi carrera y estoy agradecido de que en Canal 13 me consideren, siendo que soy una persona común y corriente que comenzó a hacer videos en YouTube, como cualquier persona lo podía hacer. Solo fui constante, y creo que ahí radica todo, el ser constante me ayudó a llegar a donde estoy hoy», agregó el youtuber.

Respecto a su llegada a Canal 13, Claux señaló: «para mí es emocionante llegar a un canal tan importante y con tanta historia como el 13. Yo he tenido diferentes sueños y este es uno de los sueños que se ha ido cumpliendo«.

Por otro lado, Claudio comentó un poco sobre cómo será su programa: «Implicará visitar lugares con historia, contando lo que allí sucedió… muchas veces algo desconocido para los chilenos. Se trata de una historia interesante y entretenida, poniéndose en los zapatos de la gente que hizo historia en esos lugares«.

Finalmente, contó cuál será el objetivo de su programa: «poder llegar a un público nuevo y que conozca y aprenda de historia. Mi gran objetivo es que cuando termine cada capítulo, la gente pueda decir que aprendió algo nuevo«.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google