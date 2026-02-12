¿Piensas remodelar tu hogar o ya lo estás haciendo? Easy te presenta la mayor variedad en pisos y pintura para tu nuevo proyecto

Todo proyecto tiene un momento clave: ese segundo en que se decide cómo seguirá la obra. Y tú, deberás tomarte un momento para elegir la opción correcta. Easy lo sabe, y por eso lanzó “Easy Proyectos: Pisos y Pintura”, una campaña enfocada en aquellos que están remodelando, construyendo o renovando sus espacios, y buscan soluciones completas, rápidas y expertas para su proyecto.

La iniciativa se extiende desde el 29 de enero hasta el 18 de febrero, y tiene como objetivo facilitar la elección de materiales esenciales para tu nuevo proyecto.

Ojo, porque también puedes acceder al catálogo de pisos y pinturas de Easy a través de su sitio web.

Easy te presenta la mayor variedad en pisos y pintura para tu nuevo proyecto

Para simplificar tu elección, en Easy cuentan con la mejor pinturería de Chile, con asesoría experta. Pero no sólo eso, ya que también, cuentan con las marcas líderes del mercado como Behr, Sherwin, Tricolor, Ceresita, Revor, Sipa y muchas más.

Todas estas marcas están disponibles en el mismo lugar, por lo que te será mucho más fácil poder comparar las opciones y tomar la mejor decisión. Además, si te cuesta decidir, podrás contar de manera presencial e inmediata con la asesoría de promotores expertos de Easy.

Con la mejor disposición, los profesionales del área en Easy también te podrán orientar y ayudar a elegir el producto preciso, mezclar y definir colores o recomendar soluciones técnicas según tu proyecto, para que así puedas llegar al color y tipo de pintura que necesitas.

Pero eso no es todo, ya que, si estás en búsqueda del piso perfecto para tu nuevo proyecto, en Easy encuentras la mayor variedad de pisos con stock inmediato.

Esto, ya que en Easy ofrecemos más de 200 diseños disponibles, distribuidos en seis pasillos dedicados exclusivamente a pisos. Esto te permitirá comparar y decidir con calma, para que puedas elegir lo que más te convenga.

La oferta incluye porcelanatos, cerámicas, pisos SPC vinílicos, laminados, decks y wallpanel, con stock listo para llevar al momento, sin tiempos de espera. Con esto, no tendrás que recurrir a otro lugar para tener todos los tipos de suelo que necesites, de forma inmediata.

Todo esto, logra hacer que Easy se consolide como la opción preferida e innovadora, ofreciéndote todo lo que necesitas en un solo lugar. Además, tendrás disponibilidad inmediata y variedad de opciones perfectas para cualquier proyecto que quieras llevar a cabo.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google