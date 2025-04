«No le llegaría ni a los talones»: José Luis Repenning se refirió a las peculiares comparaciones en redes sociales con Felipe Camiroaga

Un particular momento se vivió hace unos días en el matinal de Canal 13, cuando una fanática del conductor de «Tu Día«, mostró sus artículos personalizados. La mujer tenía una manta y una taza con la cara de José Luis Repenning, lo que sorprendió al animador, y generó múltiples reacciones en redes sociales.

Incluso, a algunos les recordó a la famosa toalla con el rostro de Felipe Camiroaga, que se masificó en nuestro país. Eso sí, algunos criticaron esta comparación, y le llegaron comentarios de odio al rostro de Canal 13.

José Luis Repenning se refirió a las comparaciones con Felipe Camiroaga

En el programa de farándula de Zona Latina, «Que Te Lo Digo«, abordaron esta curiosa situación. En el espacio, le consultaron directamente al animador sus impresiones sobre la comparación con el legendario Felipe Camiroaga:

«Yo jamás me comparé con él. No le llegaría ni a los talones. Soy más feo, más guatón, menos inteligente, olvídense. Jamás haría una cosa así. Él es incomparable«, respondió.

Además, José Luis Repenning se mostró sorprendido por la comparación: «No sé de dónde salió eso (…) Me parece que es un falso dilema que no amerita ni siquiera un comentario. Esto me parece hasta ridículo«.

También, el comunicador se refirió a las críticas que le llegaron por esta situación: «Que critiquen a quienes hacen la comparación, pero yo no tengo nada que ver. Jamás he hablado, jamás se me ocurriría. ¡Yo no le llego ni a los talones! No, me parece hasta de mal gusto».

Por su parte, su compañera en el matinal, Priscilla Vargas, también se refirió a la polémica con la fanática del «Repe» en el programa. «Ella nunca lo comparó con Camiroaga. Nunca hablamos de él. Me parece muy raro. Los haters lo compararon«, indicó.