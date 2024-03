La directa opinión de Paty Cofré sobre Miguelito tras su criticada actitud en Tierra Brava

El pasado sábado 17 de marzo se estrenó un nuevo capítulo de La Divina Comida, en su décima temporada. En esta ocasión los invitados fueron la humorista Paty Cofré, la atleta Martina Weil, el animador José Miguel Viñuela y el actor Nicolás Brown.

Durante uno de los segmentos, se le cuestionó a la ex Morande con compañía a través de fotografías sobre la opinión de ex compañeros de trabajo. Aquí fue donde entregó una directa opinión respecto a Miguelito y su comportamiento en el reality de Canal 13.

¿Qué dijo Paty Cofré de Miguelito?

Durante el momento del programa en el que Paty Cofré era la anfitriona de la velada, el animador de Tal Cual, decidió mostrarle diferentes fotografías. Estas se podían ver algunos de los ex compañeros de Morandé con compañía de la humorista.

La actriz comentó que fue una etapa muy linda en su vida, recordando con aprecio y nostalgia a la mayoría de sus compañeros.

«Me llevó Daniel Vilches porque él quería hacer ‘la escuelita’, resulta que me empecé a quedar, todos empezaron a salir. Yo fui la única que me quedé», comentó.

«Ruperto, un excelente actor y buen compañero. Muy talentoso», se refirió a su antiguo compañero.

Posteriormente se notó el cariño al momento de hablar del animador de su ex programa, Kike Morandé. «Para mi el Kike es una maravilla, lo quiero con toda el alma», comentó.

La cosa se puso un poco más seria cuando José Miguel Viñuela mostró la última fotografía. En esta se podía ver a Miguelito, a lo que Paty respondió con toda honestidad su actual pensamiento sobre él.

«Con él trabajé en Morande, yo era la ‘abuelita’ de él. Pero ahora como que se me cayó del pedestal», confesó tajantemente. «Se ha portado muy mal en el reality. Yo no me habría prestado para eso«, finalizó.