Filtran registro de violenta situación en «¿Volverías con tu ex ? 2»: tuvo que intervenir producción y se desarrollaron inesperadas renuncias

En la noche de este jueves, se emitirá un polémico capítulo de «¿Volverías con tu ex ? 2». Este estará marcado por una tensa situación entre dos participantes y la expulsión de una dupla.

Resulta que en esta instancia, se mostrará un intenso enfrentamiento que el abogado Claudio Rojas tuvo con Luis Mateucci, con quien ya había tenido varios roces en el espacio.

Todo el problema comenzó a raíz de un asado entre los hombres. Instancia, en la que los participantes debían señalar con quien se casarían, con quien pasaría una noche y a quién no le presentarían a sus padres.

En este sentido, Claudio Rojas indicó que se casaría con Yasmín y que pasaría una noche con Estefi Marquis. Sin embargo, la polémica nació después de que dijo que no presentaría a Bárbara Córdoba a su familia y la explicación que dio.

«Creo que no es el formato que mis padres les gustaría que yo estuviera. Tiene que ver con un tema de actitud de vida. A ella (su madre) le hubiese gustado una mujer más de casa, no tan desarrollada, tan empresaria. Se cagarían de miedo con una mujer tan empoderada, tan desarrollada. Ella me va a decir ‘Claudio, a Miami, nos vamos a vivir donde yo digo, cómo trabajamos…'», indicó.

Estas palabras generaron indignación principalmente en las mujeres de «¿Volverías con tu ex ? 2». En tanto, luego de escuchar la explicación, Luis Mateucci le gritó: «¡Claro, porque la quiere manejar!».

Complejo momento en «¿Volverías con tu ex ? 2»

Los dichos de abogado no fueron del agrado de Huru Pardo, a quien no le gustó quedar expuesta como una mujer menos empoderada.

Luego de la actividad, Claudio Rojas quiso hablar con ella, sin embargo, se negó. Algo que no fue del agrado del profesional. «¿Me estás hue…?, ¿me estás hablando en serio? Ya chao, agarro mis maletas y me voy, te digo altiro», lanzó. En tanto, la joven le respondió: «Manipúlame como quieras»-

Luego, Rojas indicó: «Yo no manipulo a nadie h…, yo me voy». Ante esto, Huru le dijo: «Diste a entender que yo hago lo que tú quieres… El argumento que sobre Bárbara diste fue super feo, me dejaste pésimo».

Frente a esto, el abogado le echó la culpa a Luis Mateucci. «Le estás comprando todo al Lucho. Acaban de lograr que nos peleáramos, que nos separáramos… Yo no me voy a quedar», lanzó.

Y desde lejos, el argentino intervino y gritó: «¡Huru, estamos con vos!». Esto desató la furia de Claudio Rojas, quien intentó irse encima de su compañero. Si bien no lo golpeó, lo empujó en más de una ocasión, según adelantó Mega. Además, se le vio pateando una puerta.

Y luego de esto, el abogado hará sus maletas con el fin de abandonar el espacio. En tanto, la joven también hizo lo mismo y tuvieron una última conversación.

«Si tú vas a hacer esos shows y te vas a comportar de esa manera, yo no tengo nada que hacer acá. Ya vi mucho de lo que tenía que ver de ti y no me interesa hacer esto… Esto es todo lo que tú quieres, que yo me vaya y te quedes acá hueb…. Ya me aburrí, después de este show que te mandaste te juro que ya no tengo nada que hacer acá (…) Te amo tanto que lo único que quiero es que estés bien (…) Quieres hacerte la linda, hue… con uno y con otro, me das cero seguridad», le dijo Claudio Rojas.

«Córtala de decir que quiero estar con todos, eso suena feo», respondió Hurubachi. A pesar de la conversación, ambos abandonarán «¿Volverías con tu ex ? 2″.

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