Naya Fácil compartió un duro descargo contra su expareja, Sergio Narchi en redes sociales. Incluso, entregó detalles del motivo del quiebre,

La creadora de contenido dio a conocer que el joven le habría sido infiel y que incluso se habría contagiado con una enfermedad de transmisión sexual (ETS).

«Yo cuando estuve con él, cuidé lo de nosotros, jamás me involucré sexualmente con otra persona, jamás. ¿Qué pasó? Esta persona me dejó una inseguridad horrible. Yo no estaría con alguien bi porque son malas personas, nada que ver. Yo no estaría con alguien bi porque él me fue infiel y ¿cómo me enteré? Porque se le pegó una ETS, por eso me enteré», aseguró Naya.

En este sentido, indicó: «Me llamó un día y me dice ‘Naya, te tengo algo que contar’. ¿Sabes qué? Voy a contar todos los detalles que hace dos años me guardé y que nadie entendía por qué yo tenía tanta rabia, por qué pasaba esto y todo. Porque yo estaba enamorada hasta las patas, que hasta eso perdoné».

Además, Naya Fácil indicó que en ese entonces perdonó a su expareja. Además, aseguró que a pesar de haber ejercido la prostitución, nunca tuvo una enfermedad de transmisión sexual.

«Sí, y yo fui, en su momento… prosti, andaba comiendo a uno y otro, pero nunca me pegué na’. Les diré por qué: bien limpia que era. Dirán muchas cosas de mí, todo, pero jamás en ninguna clínica, Cesfam, pueden decir ‘oye, la Naya tuvo esto y esto’», indicó.

Naya Fácil indica que no volvería a estar con una persona bisexual

Por otro lado, la influencer indicó: «La cosa es que por qué yo digo que no me voy a meter con alguien bi, porque ya me di cuenta. Estábamos saliendo en serio, ya ni siquiera era hueveo. Él conoció a mi hermana, yo conocí a su familia, todo. Estábamos saliendo en serio. ¿Y qué pasó? Me fue infiel. ¿Y qué pasó? Me lo negaba. Como que me decía ‘no, yo no te soy infiel’ y todo».

«Se le pegó una ETS. ¿Y cómo se le va a pegar una ETS si yo nunca anduve con nadie? Jamás. ¿Qué pasó? Allá me mostró el examen donde indicaba que se había pegado una ETS. ¿Qué pasa? Yo me hago el examen y cuando me lo hago, sale limpio. Y él mejor que nadie lo sabe y yo hasta puedo descargar mi examen de esa fecha», añadió Naya Fácil.

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