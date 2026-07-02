Lucky Brown en Gran Arena Monticello: fecha del evento y cómo comprar entradas

Lucky Brown se prepara para un nuevo hito en su carrera artística. Resulta que se presentará por primera vez en Gran Arena Monticello. Debut que sigue reafirmando el lugar del artista en escena urbana nacional.

El evento está programado para el próximo viernes 14 de agosto a las 21:00 horas. Instancia, en la que se espera un gran espectáculo, pensado en agradecer el apoyo de sus fans. Además, celebrar el recorrido desde sus inicios hasta ahora.

En esta instancia, Lucky Brown, hará un recorrido por los grande éxitos que han marcado su carrera. Esto acompañado de una producción, una puesta en escena renovada y múltiples sorpresas.

De este modo, se espera una noche llena de energía, emoción y cercanía, donde el artista buscará hacer vibrar al público de principio a fin.

Vale señalar que Lucky Brown es uno de los artistas nacionales más escuchados en plataformas digitales. Cuenta con más de 5 millones de oyentes mensuales en Spotify y su comunidad de seguidores va en ascenso. Y con este show sigue consolidando su carrera.

Venta de entradas para el concierto de Lucky Brown en Gran Arena Monticello

Las entradas para el show que el joven cantante realizará en Gran Arena Monticello se encuentran disponibles a través del sistema Ticketmaster. Los precios se encuentran entre $24.150 y $59.8000 (considerando cargo por servicio), dependiendo de las ubicaciones.

Vale señalar que este concierto llega a pocos meses del lanzamiento del último álbum de Lucky Brown, el que se titula «Color de Rosa».

También te podría interesar: Pablo Chill-E en Viña del Mar: fecha del evento, recinto y cómo comprar entradas

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google