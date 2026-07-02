Figura del espectáculo confirma embarazo y Daniela Aránguiz lanza dura crítica: «Traer un hijo al mundo a sufrir» y «mujer totalmente irresponsable»
El anunció no pasó desapercibido para Daniela Aránguiz, quien mencionó: "Encuentro que es súper inconsciente de parte de ella".
Recientemente, Daniela Aránguiz ha dado mucho que hablar por emitir un duro comentario contra una popular figura del espectáculo.
En concreto, la exchica Mekano cuestionó a Nidyan Fabregat, quien hace poco dio a conocer que espera un hijo de su expareja, el audiovisual Sebastián Ballesteros.
La panelista de «Sígueme» (TV+) abordó la noticia y recordó algunas situaciones complejas que la misma española dio a conocer en sus redes sociales durante los últimos meses.
Vale señalar que Nidyan Fabregat compartió videos en los que reveló que tuvo una compleja discusión con su expareja. Además, a esto se le suman complicaciones económicas.
Incluso indicó que no tenía donde vivir y que su hija dormía en un colchón en el piso.
La dura crítica de Daniela Aránguiz
Frente a esto, en el programa de TV+, la ex del Mago indicó: «Encuentro que es súper inconsciente de parte de ella. Yo creo que tener una guagua es una responsabilidad súper grande. No es cosa de tener una guagua, traerla al mundo y vamos viendo cómo lo hacemos en el camino».
«Si hace un par de meses atrás no tenía dónde irse y lo estoy diciendo por las mismas imágenes que ella publicó. O sea, si ella misma dice ‘no tengo dónde ir’ y muestra una realidad tan dura para una mamá, porque a mí me llegó en el fondo de mi corazón», añadió Daniela Aránguiz.
En este sentido, la exchica Mekano indicó: «A todas las mujeres regalan anticonceptivo. Una mujer grande, que ya pasó por eso, traer un hijo al mundo a sufrir (…) La encuentro una mujer totalmente irresponsable, que Dios me perdone».
Si bien, Aránguiz mencionó que le desea lo mejor a Nidyan Fabregat y su bebé, mencionó: «Si tú vas a traer un hijo a sufrir y en las condiciones que ella tenía durmiendo a su otra hija, estamos hablando de una mujer totalmente inconsciente».
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