Figura del espectáculo confirma embarazo y Daniela Aránguiz lanza dura crítica: «Traer un hijo al mundo a sufrir» y «mujer totalmente irresponsable»

Recientemente, Daniela Aránguiz ha dado mucho que hablar por emitir un duro comentario contra una popular figura del espectáculo.

En concreto, la exchica Mekano cuestionó a Nidyan Fabregat, quien hace poco dio a conocer que espera un hijo de su expareja, el audiovisual Sebastián Ballesteros.

La panelista de «Sígueme» (TV+) abordó la noticia y recordó algunas situaciones complejas que la misma española dio a conocer en sus redes sociales durante los últimos meses.

Vale señalar que Nidyan Fabregat compartió videos en los que reveló que tuvo una compleja discusión con su expareja. Además, a esto se le suman complicaciones económicas.

Incluso indicó que no tenía donde vivir y que su hija dormía en un colchón en el piso.

La dura crítica de Daniela Aránguiz

Frente a esto, en el programa de TV+, la ex del Mago indicó: «Encuentro que es súper inconsciente de parte de ella. Yo creo que tener una guagua es una responsabilidad súper grande. No es cosa de tener una guagua, traerla al mundo y vamos viendo cómo lo hacemos en el camino».

«Si hace un par de meses atrás no tenía dónde irse y lo estoy diciendo por las mismas imágenes que ella publicó. O sea, si ella misma dice ‘no tengo dónde ir’ y muestra una realidad tan dura para una mamá, porque a mí me llegó en el fondo de mi corazón», añadió Daniela Aránguiz.

En este sentido, la exchica Mekano indicó: «A todas las mujeres regalan anticonceptivo. Una mujer grande, que ya pasó por eso, traer un hijo al mundo a sufrir (…) La encuentro una mujer totalmente irresponsable, que Dios me perdone».

Si bien, Aránguiz mencionó que le desea lo mejor a Nidyan Fabregat y su bebé, mencionó: «Si tú vas a traer un hijo a sufrir y en las condiciones que ella tenía durmiendo a su otra hija, estamos hablando de una mujer totalmente inconsciente».

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