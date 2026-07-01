Restricción vehicular en la Región Metropolitana: revisa los vehículos que no pueden circular este jueves 2 de julio

¡Ojo RadioActivos! A partir del 1 de mayo que está rigiendo la restricción vehicular en la Región Metropolitana. La medida limita la cantidad de vehículos que circulan en las calles entre lunes y viernes con el fin de cuidar la calidad del aire.

Vale señalar que la medida se enmarca en el Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente. Además, se aplica justamente en meses de otoño e invierno que es cuando se acumula más contaminación.

La restricción vehicular en Santiago se aplica entre lunes y viernes, excepto festivos. En tanto, el horario es desde las 7:30 hasta las 21:00 horas.

Esta es la restricción vehicular de este jueves 2 de julio

Los vehículos que tienen restricción vehicular este jueves 2 de julio, son aquellos con patentes finalizadas en los siguiente dígitos:

Automóviles catalíticos previos al 1 de septiembre de 2011: 4 – 5.

Automóviles sin sello verde: 8 – 9 – 0 – 1.

Motocicletas previas al 2002: 8 – 9 – 0 – 1.

Motocicletas que se inscribieron entre 2002 y el 2010: 4 – 5.

Buses de pasajeros sin sello verde: 8 – 9 – 0 – 1.

Transporte de carga sin sello verde: 8 – 9 – 0 – 1.

Es importante dejar en claro que es posible que se agreguen más números a la restricción vehicular. Esto en los casos de que se declare alerta, preemergencia o emergencia ambiental.

En tanto, aquellos vehículos que no tienen sello verde, no tienen permitido circular dentro del anillo de Américo Vespucio.

Es relevante que los conductores estén atentos a la restricción vehicular en la Región Metropolitana para cuidar la calidad del aire. Además, evitan ser multados.

Las sanciones por no cumplir con la medida se encuentran entre 1 y 1.5 UTM, lo que aproximadamente equivale a desde $70 mil a $90 mil.

Quienes quieran conocer más información con respecto a la restricción vehicular pueden revisar el sitio web del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

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