Pablo Chill-E en Viña del Mar: fecha del evento, recinto y cómo comprar entradas

Pablo Chill-E, referente de la escena urbana nacional, se prepara para llegar a Espacio Sporting de Viña del Mar para realizar un show el próximo 18 de julio, en el que hará un recorrido por sus grandes éxitos.

Es importante mencionar que se trata de un evento para mayores de 18 años y las entradas se pueden conseguir a través de vesti.cl.

Se espera que en esta jornada, el artista urbano intérprete grandes temas como «Vibras», Shishigang», «Gitana» y «My Blood». Además, de más colaboraciones con icónicos artistas como Bad Bunny, Duki, Yung Beef y más.

El gran momento de Pablo Chill-E

Durante el último tiempo, el cantante urbano ha podido cumplir importantes hitos. Uno de estos fue su presentación en el Festival de Viña 2026. Instancia, en la que tuvo un gran debut en el certamen y que contó con grandes invitados y una gran puesta en escena.

Además, en septiembre del año demostró su versatilidad con Red Bull Symphonic, en la cual fusionó el trap con una orquesta sinfónica. En esta oportunidad, Pablo Chill-E reinterpretó importantes temas de su catálogo. De este modo, pudo exponer los límites de la música urbana.

De este modo, existe gran expectación con respecto al show en Espacio Sporting en Viña del Mar. Se espera una intensa noche, la que será acompañada de una fiesta.

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