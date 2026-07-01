Mauricio Pinilla sorprende con su nueva conquista: modelo 12 años menor que él

Recientemente, Mauricio Pinilla sorprendió a todos con su nueva relación amorosa. En este sentido, el futbolista se ha visto muy enamorado a través de sus redes sociales.

En concreto, el exfutbolista nacional se encuentra en algo con Paula Henríquez, modelo internacional de 30 años que cuenta con gran experiencia en certámenes de belleza. De hecho, ganó el Miss Universo Santiago 2019 y el Miss Grand Chile 2023.

En la jornada de este martes, Mauricio Pinillla compartió unas románticas fotografías en redes con su nueva conquista. En una de estas, el exjugador de clubes como el Atalanta está abrazando por detrás a la joven y besándole la mejilla. Además, también subió una foto de la joven en sus historias, en la que escribió «Amarte». Revisa los registros a continuación:

El nuevo romance de Mauricio Pinilla

El nuevo romance del exjugador de la Universidad de Chile ha dado mucho que hablar en el mundo del espectáculo. De hecho, fue comentado en el programa «Hay que decirlo» de Canal 13.

En dicho espacio, Cecilia Gutiérrez indicó los tortolitos llevarían dos semanas de pololeo y que incluso se hicieron un tatuaje juntos.

Por un lado, Paula Henríquez, quien es 12 años menor que Pinilla se habría tatuado corazón con la palabra «MAU», haciendo referencia al nombre del exfutbolista.

En tanto, el deportista también se hizo el tatuaje, pero no se alcanzaba ver el nombre.

Además, según Cecilia Gutiérrez, Paula Henríquez ha estado presente en «Hay que decirlo». Esto por participar en desfiles de modas organizados por Nelson Beltrán, quien es conocido como «el Colombiano».

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