Joe Vasconcellos confirma concierto en Club Chocolate para celebrar los 30 años de «Mágico»: fecha del evento y cómo comprar entradas

Hace 30 años, la canción «Mágico» de Joe Vasconcellos empezó a sonar en las radios chilenas y se terminó transformado en un tema que ha dejado una tremenda huella para la escena musical chilena.

Y ahora el el destacado artista nacional, busca conmemorar el éxito de este tema con un especial concierto en Club Chocolate. De este modo repasará un importante momento para su carrera.

La canción fue lanzada en 1996 y fue el segundo sencillo de su disco titulado «Toque» (1995). El tema fue de vital importancia, ya que le abrió las puertas de la radios FM. Además, Joe Vasconcellos se posicionó como un referente de la escena musical.

Si bien, en primera instancia, el sello discográfico dudó de su potencial. Sin embargo, se terminó transformado en un verdadero himno.

Detalles del concierto de Joe Vasconcellos en Club Chocolate

El show del artista nacional se llevará a cabo el próximo sábado 15 de agosto en Club Chocolate. Vale señalar que las entradas están disponibles a través del sistema Puntoticket.

El tema «Mágico» se pudo posicionar en el primer puesto de la programación de Radio Rock & Pop en septiembre de 1996. Esto impulso las ventas de «Toque» que logró conseguir Disco de Oro. Además, hizo que otras canciones de proyecto como «Huellas», «Las Seis» y más tuvieran mayor reconocimiento.

Y actualmente, el tema sigue estando vigente y es un clásico del rock nacional. Solamente en Spotify suma más de 57 millones de reproducciones en Spotify.

En tanto, el tema «Las Seis» fue reconocida por la SCD como la canción chilena más sonada en radios durante el 2025.

Es importante mencionar que Joe Vasconcellos también ha confirmado más shows para los próximos meses. Por ejemplo, estará en Fiebre de Cumbia en Club Hípico de Santiago, la Fiesta Criolla del Sporting de Viña del Mar.

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