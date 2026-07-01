Reconocida modelo trans expone a famoso exfutbolista chileno tras confirmación de romance: filtró comprometedores chats

Recientemente, la popular modelo trans Agustina Cabañas ha dado mucho que hablar en el mundo de la farándula por una inesperada filtración.

Resulta que la joven compartió unos supuestos mensajes que Mauricio Pinilla le habría mandado a través de Instagram.

Esta filtración ocurrió poco después de que se conoció el romance entre el exfutbolista y la modelo Paula Henríquez.

De este modo, la situación ha dado mucho que hablar, ya que aparentemente la relación es seria. El deportista ha estado compartiendo registros junto a su nueva conquista. Incluso ambos se habrían tatuado un corazón.

Agustina Cabañas filtra supuestos mensajes de Mauricio Pinilla

La modelo compartió en sus historias fotografías de su chat con Mauricio Pinilla. De este modo, según la primera storie, supuestamente el exfutbolista le habría respondido una historia. «¿Estás en Stgo?», le habría preguntado en la madrugada del 18 de junio.

Además de compartir la captura, Agustina Cabañas escribió: «Erí muy chanta, Mauricio».

Posteriormente, compartió otra captura, en la que dio a conocer que el futbolista la habría bloqueado después de filtrar los chats.

Además, en las capturas se puede ver que en otra ocasión Pinilla le habría escrito «que rico». A esto se le suma que reposteó una historia en la que aparecen los dos juntos.

Es importante mencionar que el exjugador de La Roja no se ha referido de manera pública a esta filtración de mensajes.

Por otro lado, es importante mencionar que recientemente Cecilia Gutiérrez dio a conocer que Mauricio Pinilla y Paula Henríquez llevarían dos semanas de relación.

La modelo tiene 30 años y cuenta con gran experiencia en concursos de bellezas. Incluso, ganó el Miss Universo Santiago 2019 y el Miss Grand Chile 2023.

Vale señalar que durante el martes, Mauricio Pinilla compartió románticos registros junto a Henríquez. Revisa las fotografías a continuación:

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