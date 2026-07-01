Aroldo Maciel enciende las alarmas con nueva advertencia para Chile: apuntó a zona específica del país

Este martes, se desarrolló un sismo de magnitud 6.0 en el golfo de California. Frente a esto, Aroldo Maciel, investigador brasileño que asegura tener un método para anticipar terremotos realizó una nueva transmisión para compartir sus proyecciones.

De este modo, el brasileño indicó que este temblor que se desarrolló en Norteamérica, podría tener consecuencias para nuestros país. Incluso reveló la zona que se vería afectada.

Nueva advertencia de Aroldo Maciel para Chile

Es importante mencionar que hace algunos días y después del doble terremoto en Venezuela, el investigador brasileño ya había advertido sobre un posible temblor en el sur de Chile. Sin embargo, ahora entregó una nueva información y apuntó al norte del país.

«Entendemos que, con el 6,0 de California, Iquique, Arica y Tacna en Perú, (tienen que prestar) atención», señaló Aroldo Maciel en una transmisión en YouTube.

Por otro lado, con respecto a la intensidad que tendría este movimiento, señaló que podría ser «entre 5,8 y 6,2». De todos modos, aseguró que este no sería el «gran evento», haciendo referencia a la predicción que ya había lanzado para el sur del país.

Asimismo, reveló cuando se desarrollaría este sismo. «Claro, vamos a estar atentos. Este evento puede tocar en las próximas 24 horas la parte entre Perú y el norte de Chile; en 36 horas, este evento está entre Antofagasta y Coquimbo. ¿Se entiende?», lanzó el brasileño.

De acuerdo a la teoría de Aroldo Maciel, el sismo se podría desplazar entre diversas zonas del mundo. En este sentido, indicó que el sismo de California podría dirigirse hacia Japón o devolverse hacia la zona entre Perú y Chile.

Sin embargo, es importante dejar en claro que esta teoría no tiene respaldo científico. De hecho, no existe ningún método oficial para predecir la fecha o el lugar exacto de movimientos sísmicos.

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