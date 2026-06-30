Alanys Lagos protagonizó el momento que todos esperaban: eufórica reacción de los presentes

Este viernes 26 de junio se vivió La Gran Noche de la Corazón. Evento que estuvo cargado de buena música y baile, lo que desató una verdadera fiesta en el Movistar Arena.

Vale señalar que durante este día, Alanys Lagos, joven ranchera de 20 años fue la encargada de cerrar el evento. De este modo, la artista sorprendió al público con sus grandes éxitos y también varias sorpresas.

Una de las sorpresas que tenía preparada la cantante chilena fue la aparición del Ignacio Ormazábal. De este modo, cantaron el tema «Llegaste tú».

Vale señalar que Alanys Lagos quiso jugar al misterio y mencionó que no iba a poder estar presente antes de iniciar el tema. Sin embargo, el joven apareció un traje estilo mariachi y desató los gritos del público.

El inesperado momento entre Alanys Lagos e Ignacio Ormazábal en La Gran Noche de la Corazón

Luego de cantar su tema, los jóvenes protagonizaron un momento que era muy esperado por muchos de sus fanáticos.

Resulta que los cantantes se dieron un apasionado beso, lo que provocó gran locura en el público presente. Esto ocurrió después de que Ignacio Ormazabal ya se había ido, pero se devolvió rápidamente para besar a Alanys Lagos.

Vale señalar que desde hace bastante tiempo que existen rumores de un supuesto romance entre ambos.

Los artistas se conocieron en un evento en la comuna de Marchigüe, Región de O’Higgins. En esta oportunidad, Ignacio Ormazábal estaba en el público y sorprendió con su talento y carisma a la joven y el público tras subir al escenario.

Posteriormente, empezaron a trabajar juntos. De hecho cuentan los álbumes «Amores de Campo» y «Amores de Campo 2», lo que relatan la historia de amor de ambos.

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