Restricción vehicular en la Región Metropolitana: revisa los vehículos no pueden circular este miércoles 1 de julio

A partir del 1 de mayo que está rigiendo la restricción vehicular en la Región Metropolitana. Medida que busca cuidar la calidad del aire en la capital, por lo que se limita la cantidad de vehículos que circulan por las calles.

Vale señalar que esta iniciativa se enmarca en el Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente. Además, rige en meses otoño e invierno que es cuando más empeora la calidad del aire.

La restricción vehicular se aplica en toda la provincia de Santiago, incluyendo San Bernardo y Puente Alto. Por otro lado, el horario es entre 07:30 y las 21:00 horas, de lunes a viernes (excepto feriados).

Revisa la restricción vehicular de este miércoles 1 de julio

Lo vehículos que tienen restricción vehicular este miércoles 1 de julio, son los que tienen patentes que finalizan en estos números:

Automóviles catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre del 2011: 2 y 3.

Automóviles no catalíticos que no cuentan con sello verde: 4, 5, 6 y 7.

Motocicletas de antes del 2002: 4, 5, 6 y 7.

Motocicletas que fueron inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010: 2 y 3.

Buses de pasajeros que no cuentan con sello verde: 4, 5, 6 y 7.

Transporte de carga que cuentan con sello verde: 4, 5, 6 y 7.

Es importante mencionar que se podrían agregar más números a la restricción vehicular. Esto en el caso de que se decrete preemergencia, o emergencia ambiental.

Por otra parte, los vehículos que no tienen sello verde no pueden circular dentro del anillo de Américo Vespucio.

Los conductores deben estar pendientes a la restricción vehicular en la Región Metropolitana. De esta manera, se cuida la calidad del aire y se evitan multas. Las sanciones por no cumplir con la normativa se encuentran entre 1 a 1.5 UTM. Esto equivale aproximadamente a desde $70 mil a $90 mil.

Quienes quieran conocer más información sobre esta medida pueden revisar el sitio web oficial del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

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