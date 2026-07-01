Luto en la escena musical: Muere Manuel Arjona, histórico integrante de «Locomía»

Durante este miércoles se dio a conocer una triste noticia para la escena musical. Resulta que se confirmó la muerte de Manuel Arjona, integrante y uno de los fundadores de Locomía, agrupación que tuvo gran éxito en los 80 y 90.

El artista tenía 58 años y falleció en su hogar en Viladecans, Barcelona de acuerdo a lo informado por El País.

Según indicaron fuentes cercanas a Manuel Arjona al medio citado, el artista se estaba dedicando a pintar durante los últimos días. De hecho, señalaron: «Estuvo pintando (…) se acostó y ya no se levantó».

De momento no se conocen mayor información sobre el motivo de la muerte.

Manuel Arjona en Locomía

El artista fue uno de los fundadores de la icónica banda española junto a Luis Font, Xavi Font y Gard Passchier. En sus primeros años la agrupación sorprendió en la escena del pop con una nueva propuesta, en la que destacaba la ropa extravagante y las coreografías.

Algunos de los éxitos de la agrupación son «Locomía» y «Rumba, Sambo, Mambo», los que dejaron su huella en la escena del pop español.

Vale señalar que antes de Arjona, también fallecieron otros integrantes históricos como Santos Blanco, Fran Romero y Francesc Picas.

Por otro lado, luego de que se conoció la noticia, Luis Font compartió un sentido mensaje para despedirlo. «Hoy su luz se ha elevado al cielo, pero su recuerdo vive con nosotros. Tu luz seguirá brillando en cada recuerdo. Siempre en nuestros corazones», señaló a través de rede sociales.

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