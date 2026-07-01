Paolo Bortolameolli sorprende con «Sin Batuta»: de qué trata el nuevo vodcast y cuándo se podrá ver

Paolo Bortolameolli sorprende con un nuevo desafío muy distinto a dirigir una orquesta. Se trata de la conducción del nuevo vodcast «Sin Batuta».

Este nuevo proyecto propone un espacio cercano y profundamente humano, donde la música y la palabra se encuentran en conversaciones íntimas con diversas figuras de la cultura contemporánea.

Cada episodio consiste en un encuentro abierto y honesto, en los cuales el director de orquesta y sus invitados se centran en recuerdos, procesos creativos y reflexiones denotadas por la música.

Una de las secciones del espacio invita a los entrevistados a compartir una selección musical que ha marcado su vida. Y desde esta elección, Paolo Bortolameolli realiza una composición clásica. De este modo, se genera un cruce entre biografía, emoción y escucha.

«Sin Batuta» estará disponible el 3 de julio a través del canal de YouTube de Podium Podcast.

«Sin Batuta», el nuevo proyecto de Paolo Bortolameolli

La primera temporada contará con invitados de diversos mundos. Por ejemplo, el director de cine Tomás Alzamora, el gimnasta olímpico Tomás González, la compositora y cantante Colombina Parra, el comediante Claudio Michaux y la cantante, compositora y productora Mariana Montenegro. De este modo, se espera que «Sin Batuta» acerque a la música clásica con nuevas audiencias

El podcast ofrecerá una experiencia sonora que fusiona el vinilo con el sonido Dolby Atmos. Coexistencia que no es casual, ya que celebra dos formas de escuchar música y demuestra cómo tradición y vanguardia pueden potenciarse mutuamente. La experiencia en Dolby Atmos es presentada por Omnisoundlab, estudio especializado en sonido inmersivo.

Vale señalar que Paolo Bortolameolli es una de las figuras culturales más influyentes de Latinoamérica. Actualmente se desempeña como Director Titular de la Filarmónica de Santiago y de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Chile. Además, también fue nombrado Director designado de la Phoenix Symphony (EE.UU) y Artistic Partner de la Filarmónica de Medellín.

Además, el director de orquesta ha sido destacado por Forbes por tres años consecutivos como uno de los «50 chilenos más creativos».

«Sin Batuta» es una producción de Inherente In(h), Reloaded y Omnisoundlab. Podium Podcast está a cargo de la distribución y Needle y el Teatro Municipal colaboran.

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