Leo Rey revela la historia de «Usted»: «Una fan un poquito mayor de edad que yo me hizo un regalo muy especial»

Recientemente, Leo Rey estuvo presente en «Pa k me invitan» de RadioActiva para presentar su nuevo álbum titulado «El Rey de la Noche».

Vale señalar que este disco es un gran hito para la carrera musical del icónico cantante de cumbia nacional, ya que no solamente invita al baile, sino que también hace un homenaje a su trayectoria.

«Es una historia de mi vida porque yo partí muy chiquitito cantando en las calles… me acompañó siempre la noche, la bohemia, el ambiente nocturno», indicó Leo Rey.

Vale señalar que el disco cuenta con nueve canciones y ocho de estas fueron escritas por el. «¿Quién es mejor que yo para contar mis propias historias? Me voy a tirar no más», indicó.

Leo Rey entrega detalles de su nuevo disco

En esta oportunidad, el cantante nacional entregó detalles sobre cómo nacieron algunos de los temas de su disco. Por ejemplo, en el caso de «¿Cómo te voy a olvidar?», indicó que se trata de algo que va más allá de lo romántico y que según él se puede dedicar a una mascota o un hijo.

Uno de los que más llamó la atención fue el tema «Usted», la que se inspira en una llamativa experiencia del 2010. «Una fans que era un poquito mayor de edad que yo me hizo un regalo muy especial para mi cumpleaños: me regaló un auto», recordó.

Además, reconoció que con aquella mujer tuvo un affaire «Ahora lo puedo contar», reconoció. De este modo, le dedicó esta canción a ese «amor de 40 y 20».

Por otro lado, el artista indicó que el tema «No sé pues dime tú po» nació de una discusión que tuvo con su esposa por un «like» en redes sociales. «Hay que darle también importancia a nuestra jerga, a lo que ocupamos a diario y también meterla en una canción», indicó.

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