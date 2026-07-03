Tokischa, Ana Tijoux y más grandes artistas encabezan el Ruidosa Fest 2026: revisa el line up completo y cómo comprar entradas

La reconocida artista nacional, Francisca Valenzuela reveló el line up de la próxima versión de Ruidosa Fest. Festival que tendrá su decima edición este 2026 y que celebra a las mujeres en la música hispanoparlante y latinoamericana.

Este año, el evento se llevará a cabo los días 10 y 11 de octubre en el Parque O’Higgins. Además, contará con destacadas figuras de la música y de la comedia. A esto se le suman paneles de conversación, una feria de emprendimiento y organizaciones sociales y activaciones de marcas.

«Este es un festival que celebra las voces, historias, experiencias, arte y contribuciones de las mujeres en la música latinoamericana. La música es nuestro idioma. Queremos crear un ambiente o un encuentro inclusivo donde todos y todas son bienvenidos. Va más allá de un festival de música es una experiencia que inspira», indicó Fran Valenzuela.

El line up de Ruidosa Fest

Este año reconocidas figuras musicales llegan al evento. Entre ellas destaca la dominicana Tokischa, la brasileña Pabllo Vittar y la gran Ana Tijoux.

A ellas se les suman otros grandes nombres de la música como Denise Rosenthal, Cancamusa, Denisse Malebrán, Camila Moreno, Karla Melo, Vesta Lugg, Loyaltty, Soulfía, KUINA, Frank’s White Canvas, Anttonias, Rosario Alfonso, Luta Cruz, Dúo Pajaritos e Ignacia Fernández junto a su banda Decessus.

Además, el cartel de Ruidosa Fest 2026 también incluye al rítmico show de Axé Ladies (Vivi, Pops, Flaviana y Francini), quienes que se reunirán por primera vez sobre un escenario, reviviendo el Axé uno de los fenómenos musicales y culturales más recordados de los 2000.

Por otro lado, el humor también dirá presente en el evento liderado por Fran Valenzuela. Las encargadas de hacer reír a al público serán ni más ni menos que Alison Mandel y Asskha Sumathra.

Las entradas para la próxima versión de Ruidosa Fest estarán disponibles a partir de lunes 6 de julio, a las 10:00 horas, mediante Puntoticket.

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