La gran noticia de Paula Pavic y Camilo Huerta tras abandonar «Vecinos al Límite»: «Estoy aprovechando»

Paula Pavic y Camilo Huerta crearon un gran vínculo en el reality de Canal 13, «Vecinos al Límite». Y luego de abandonar el encierro, el amor siguió fluyendo.

Recientemente, la exesposa del Chino Ríos, conversó con LUN y se refirió al momento que vive con el preparador físico. De este modo, dio a conocer que viven un gran momento.

«Increíble. Cuando estábamos adentro hablábamos mucho de lo que queríamos hacer afuera, de que queríamos hacer cosas juntos y estar solos fuera», indicó.

Además, Paula Pavic indicó que en estos momentos vive con el exchico Yingo, mientras se prepara para volver a Estados Unidos.

«Los primeros días me fui con mi mamá y después llegaron los niños así que al final nos fuimos a un departamento hasta que nos vayamos a Estados Unidos con los niños y Camilo está con nosotros. Estamos viviendo juntos tal como adentro del reality», indicó.

«Siento que estuvimos tan pegados adentro que como salir y no vernos era como que sentíamos que nos haríamos demasiada falta. Esto es como una extensión: llegando a nuestra vida normal, pero juntos, haciendo todo juntos», añadió.

Paula Pavic revela Camilo Huerta ya conoció a sus retoños

Además, la empresaria dio a conocer que poco después de abandonar el encierro, el preparador físico conoció a sus hijos.

«Cuando salimos del reality varios nos fuimos a un hotel porque salimos muy tarde. Entonces, los niños estaban en la casa del papá, y al día siguiente me tenía que juntar con ellos y también había un asado con algunos del reality», indicó Paula Pavic.

«Camilo me fue a dejar para ir a buscarlos. Obviamente quería estar con mis hijos, pero también quería estar en el asado, así que pregunté si podía ir con mis hijos y Camilo nos pasó a buscar y nos fuimos todos al asado. Entonces mis hijos estuvieron con Camilo, conmigo y con varios más del reality«, añadió.

«Estoy aprovechando los días que me quedan acá en Chile para estar con Camilo lo que más pueda y empezar a ver qué es lo que vamos a hacer», finalizó Paula Pavic.

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