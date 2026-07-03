Luto en el mundo de la actuación: muere el reconocido actor Fernando Kliche a sus 71 años

Durante este viernes 3 de julio, Chileactores dio a conocer la partida de Fernando Kliche, reconocido actor uruguayo nacionalizado chileno.

El intérprete tuvo una destacada trayectoria en nuestro país y brilló el múltiples teleseries en las décadas de los 80 y 90.

«Con profunda tristeza informamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo, Fernando Walter Kliche Hermida», indicaron desde Chileactores.

«Una inolvidable carrera marcada por la imagen del clásico galán de telenovelas, que según dijo, más que ser galán él ‘ponía en práctica la galanura’. Un actor que transitó con maestría entre el drama y la comedia y que con mucha tristeza despedimos el día de hoy. Nuestro abrazo caluroso a todos quienes sienten su partida», agregaron desde la organización.

La gran trayectoria de Fernando Kliche

El intérprete nació el 8 de octubre en Montevideo de Uruguay. Y a sus 25 años llegó a Chile para visitar a su padre que también era actor.

Fernando Kliche era médico veterinario. Sin embargo, Chileactores dio a conocer que inició su carrera como actor tras ser descubierto por el productor Arturo Moya Grau en esta visita.

Su debut en teleseries fue en 1981 con «Casagrande». Posteriormente, se transformó en un icónico rostro y galán de la televisión nacional.

Fue parte de importantes proyectos como «La intrusa», «¿Te conté?» y «Marrón Glacé». Asimismo, fue panelista de importantes espacios como «Video loco» y «Maravillozoo». A esto se le suma su participación en los sketches de «Venga conmigo»

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