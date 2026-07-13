La supuesta «maldición» de conocido artista chileno: «Si canta en tu matrimonio, te vas a separar, a mí me pasó»
En "Vecinos al Límite", Camilo Huerta sorprendió tras lanzar una teoría que involucra a un reconocido artista chileno.
Recientemente, Camilo Huerta hizo una inesperada declaración en Vecinos al Límite, la que está relacionada con su matrimonio.
Esto ocurrió cuando en el espacio de Canal 13 empezó a sonar la canción «Mañana». En este sentido, el preparador físico lanzó una teoría basada en su experiencia personal, la que involucra directamente a Luis Jara.
La inesperada teoría de Camilo Huerta
En esta oportunidad, el exchico Yingo indicó entre risas: «Dicen que si Lucho Jara canta en tu matrimonio, te vas a separar, a mí me pasó, así que tómenlo como opción si se quieren separar».
«Van a durar un año y medio no más», añadió Camilo Huerta, siempre en tono de humor.
Vale señalar que esta presunta «maldición» que tendría Lucho Jara ha sido comentada por diversos rostros de TV. Entre ellos, Rodrigo Gallina, Nicolás Solabarrieta y Pamela Díaz. En este sentido, coincidieron en un llamativo detalle: la interpretación de Ave María.
Es importante mencionar que dentro de los casos más polémicos se encuentran el de Karol Lucero con Fran Virgilio, Nicolás Copano con Lady Ganga y de Fernando Solabarrieta con Ivette Vergara.
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