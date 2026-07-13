Camilo Huerta responde a rumor de supuesto encuentro sexual con conocido periodista chileno: sorprendió a Paula Pavic

En un reciente episodio del reality «Vecinos al Límite», Camilo Huerta se refirió a un polémico rumor que sacudió al mundo del espectáculo hace un tiempo.

Recordemos que se filtró que en la demanda de divorcio culposo que presentó Marité Matus, se indicaba que el preparador físico habría tenido un romance con un conocido periodista.

Si bien en el texto no se especificaba quién era, estaban las iniciales J.A.N. De este modo, se difundió que se habría tratado de José Antonio Neme. Sin embargo, el mismo rostro de Mega lo descartó.

Camilo Huerta responde a rumor

En conversación con Paula Pavic, el exchico Yingo se refirió a la polémica y dio a conocer cómo se habría originado el rumor. De este modo, apuntó a su supuesto mensaje que su ex habría ventilado.

«Supuestamente me había metido con un periodista, que me había pagado para… y es un hueón conocido», indicó Camila Huerta. Frente a esto, Paula reaccionó con sorpresa y so,ente respondió: «No, no».

Posteriormente, entregó detalles de lo que decía el mensaje. «Un mensaje de texto que yo le escribí supuestamente. ‘Hueón, no sabí lo que pasó, pero pasó y pasó. El hueón me ofreció un par de lucas y pasó y no sé qué’. Y le pongo las iniciales de la persona que es», indicó.

«Ahí le cuento que me acosté, que un periodista me… por plata», añadió dejando visiblemente sorprendida a Paula Pavic.

Frente a esto, la ex del Chino Ríos le consultó: «¿Pero te extraña o no?».

Ante esto, Camilo Huerta se desahogó y expresó: «No me extraña porque es lo que hablábamos ayer… el valor que tengo es demasiado grande. No creo que pude haber sido mejor con ellos. Ella nunca se imaginó que podía existir un hueón así. Me preocupaba todo el día, no había otra preocupación que ella. No lo podía creer».

Luego indicó el motivo por el cual habría iniciado esto, según el. De este modo, teorizó y apuntó a un «miedo de pensar que algún día iba a perder esa hueá de perderme hizo que lo boicoteara todo».

«Por eso empezó a desvalorizarme, para que nadie se fije en mí. Pero yo sé quién soy, muéstrenme alguna mujer a la que le haya sido infiel. No hay, nunca he mandado corazones ni nada. Nunca un fuego. Ninguna conversación coqueta. Si estoy con alguien, estoy con alguien, para eso no estoy con nadie», añadió Camilo Huerta.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google