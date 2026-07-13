Restricción vehicular en la Región Metropolitana 2026: estos vehículos no pueden circular este martes 14 de julio

Desde el mes de mayo que está en vigencia la restricción vehicular. Medida que tiene el fin de cuidar la calidad del aire y que limita la cantidad de vehículos que circulan por las calles.

La iniciativa se aplica en meses de otoño e invierno que es cuando más empeora la calidad del aire. Además, es parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente.

Es importante mencionar que la restricción vehicular regirá hasta el 31 de agosto. Por otro lado, el horario es desde las 07:30 hasta las 21:00 horas, entre lunes y viernes (excepto feriados).

Revisa la restricción vehicular de este martes 14 de julio

Los vehículos que tienen restricción vehicular este martes 14 de julio, son aquellos que tienen patentes que terminan en los siguientes números:

Automóviles catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre del 2011: 0 y1.

Automóviles no catalíticos sin sello verde: 0, 1, 2 y 3.

Motocicletas previas al 2002: 0, 1, 2 y 3.

Motocicletas inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010: 0 y 1.

Buses de pasajeros sin sello verde: 0, 1, 2 y 3.

Transportes de carga sin sello verde: 0, 1, 2 y 3.

De todos modos, los conductores deben estar pendientes a la probabilidad de que se agreguen más números a la restricción vehicular. Esto en el caso de que las autoridades declaren alerta, preemergencia, o emergencia ambiental.

Es importante cumplir con la medida para cuidar la calidad del aire y también evitar multas. Las sanciones por no cumplir con la norma se encuentran entre 1 y 1.5 UTM. Aproximadamente, esto equivale de $70 mil a $90 mil.

Vale señalar que la restricción vehicular se extenderá hasta el 31 de agosto. Por otro lado, quienes quieran conocer más detalles sobre la medida pueden hacerlo en el sitio web oficial del Ministerio de transportes y Telecomunicaciones.

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