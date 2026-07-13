Pulso Naranja llegará a Gran Arena Monticello tras exitoso debut en Coquimbo: revisa la fecha y cómo comprar entradas

El festival Pulso Naranja de Abastible tuvo una exitosa primera jornada durante este fin de semana en Vive Peñuelas, Coquimbo. Instancia, que contó con cerca de 3.500 asistentes y que dio inicio a una gira que recorrerá diversas ciudades con la presencia de importantes figuras de la música nacional.

Los presentes pudieron disfrutar de las presentaciones de Alanys Lagos, La Combo Tortuga y Noche de Brujas, quienes pusieron a bailar a los presentes con su música. A esto se le suma una producción de gran nivel.

Vale señalar que Pulso Naranja es una iniciativa Abastible que tiene el fin de acercar el talento nacional a diversas ciudades. De este modo, es un reflejo del compromiso que tiene la compañía con acompañar a las personas a lo largo del país. Esto bajo el concepto «Donde hay música chilena, está Abastible».

Y luego del gran éxito que tuvo la primera jornada del festival, se vienen otras cuatro fechas:

18 de julio: Gran Arena Monticello.

25 de julio: Estadio Sokol, Antofagasta.

6 de Septiembre : Coliseo Municipal, Valdivia.

3 de Octubre : en un lugar por confirmar aún en Viña del Mar.

La próxima parada de Pulso Naranja

La próxima fecha del festival será en Gran Arena Monticello este 18 de julio. Instancia que también contará con Alanys Lagos, La Combo Tortuga y Noche de Bruja.

Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster. Los precios son de solamente $15.000 más cargo por servicio. Además, hay una promoción familiar de 4 entradas por $50.000.

Y ante los pronósticos de lluvias para el fin de semana, es importante aclarar que Gran Arena Monticello es un espacio techado que cuenta con la infraestructura y medidas se seguridad necesarias para para garantizar una experiencia cómoda y segura para los presentes.

Las entradas para las próximas fechas de Pulso Naranja están disponibles en el sitio web www.pulsonaranja.cl y los canales oficiales de venta.

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