Indignación por imprudente actuar de Naya Fácil: quedó grabado y le llovieron las críticas

Naya Fácil ha generado gran polémico luego de que se viralizó un video en el que aparece conduciendo a más de 200 kilómetros por hora.

El registro comenzó a circular durante el fin de semana. En este aparece la influencer manejando rumbo al Cajón del Maipo y el velocímetro de su camioneta Tesla valuado en cerca de 150 millones de pesos, marca 211 km/h

Uno de sus acompañantes grabó el momento y publicó el registro en Instagram. En medio del trayecto, Naya Fácil comenta: «P… se me va a poner adelante», al notar que un automóvil blanco circulaba a su lado.

Luego, la influencer acelera aún más el vehículo.

Naya Fácil se llena de críticas

El video ha sido compartido en diversas cuentas de Instagram y ha generado múltiples críticas contra la joven.

Una de ellas fue @claudiaossandon que compartió un video del momento y en la descripción escribió: «Naya Fácil ha dicho que está cambiando y que quiere proyectar una imagen más elegante. Sin embargo, subió un video donde aparece conduciendo a 210 km/h ¿Crees que sus acciones reflejan ese cambio?».

Esto dio paso a que múltiples personas reaccionaran. En este sentido, lanzaron múltiples críticas por la temeraria acción de la creadora de contenido.

«Andar a 200 km x hora en Chile es motivo de detención policial y ser puesta frente a los tribunales»; «Yo siempre te defiendo en todo pero esto no»; «Debiesen enviarle un parte empadronado»; «Aunque la mona se vista de seda mona queda»; «Y le parece chistoso»; ¿Hasta cuando se le da pantalla a este tipo de personajes?»; «Y después anda pidiendo disculpas por sus acciones»; «Creo que ella se siente intocable», fueron solamente algunas de las crítica que le hicieron a Naya Fácil en el post.

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