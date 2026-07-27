«Estoy en celibato desde que me separé (…) Yo no fumo, no tomo, no tengo sexo»: Inesperada confesión

Lisandra Silva, quien ha estado alejada durante años de la televisión se sumará al reality de Canal 13, «Vecinos al Límite».

Recordemos que la modelo e influencer cubana se hizo conocida en Chile en 2017 por su paso en el espacio de telerrealidad «Doble Tentación».

Y ahora, previo a su regreso a los realities, se refirió al tiempo que estuvo alejada de las pantallas y sorprendió con una revelación sobre su vida íntima.

Las palabras de Lisandra Silva previo a su ingreso a «Vecinos al Límite»

Previo a su ingreso al reality de Canal 13, la influencer indicó reconoció que «siempre pensé en hacer una pausa hasta que mis hijos entraran al colegio, y rechacé todas las propuestas de reality. Pero este año entraron al colegio, están más grandes, ya los veo independientes, y siento que es el momento ya de volver a la pantalla, porque esto es lo que yo hago. Además, vi el programa y me gustó, porque me gusta entrenar, me gusta competir. No volvería a entrar a un programa de parejas».

Además, Lisandra Silva aseguró que su vida ha cambiado. Proceso que ha desarrollado de la mano de maestros espirituales. De hecho, aseguró que se bautizó en el río que según la tradición cristiana fue bautizado Jesús.

En este sentido, confesó: «Estoy en celibato desde que me separé, hace tres años. No estoy buscando pareja, no me interesa buscar una pareja».

«Yo no fumo, no tomo, no tengo sexo. Tengo un 0,0001% de posibilidades de tener algo con alguien en el encierro», añadió Lisandra.

Además, la cubana expresó: «Con lo que he aprendido sobre el tantra y la energía sexual, aprendí que ya no voy a estar con un hombre que no haya estudiado y que no sepa lo que ya yo sé. Además, estoy tan conectada conmigo, con mi consciencia, con mi propio poder y amor propio, que no siento ni siquiera la necesidad fisiológica de tener un encuentro sexual para satisfacerme».

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