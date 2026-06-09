Actualizan estado de salud de Diego Pánico y comparten estremecedora fotografía desde la clínica: «Sigamos rezando»

Existe gran preocupación por el estado de salud de Diego Pánico y recientemente, su amiga, Adriana Barrientos entregó nuevos detalles sobre su estado de salud.

Recordemos que el viernes pasado se supo que el influencer fue internado de urgencia debido a una trombosis en una de sus piernas. Incluso estuvo en riesgo vital.

Adriana Barrientos actualizado estado de salud de Diego Pánico

A través de una historia en Instagram, La Leona, dio a conocer que al influencer lo van a trasladar a Los Ángeles, donde será operado para enfrentar esta trombosis.

«Vine a despedirme porque Diego va a partir a su ciudad natal, a Los Ángeles, en donde está su médico de cabecera esperándolo. Él está estable dentro de su gravedad, pero gracias a Dios ya va a partir con su familia y todo a su ciudad natal», expresó Adriana Barrientos.

«Sigamos rezando para que se recupere del todo y pronto lo tengamos nuevamente aquí», finalizó la panelista de Zona de Estrellas.

Además, también compartió una fotografía desde la clínica, mientras tomaba la mano de su amigo.

Es importante mencionar que desde que Diego Pánico se encuentra internado, Adriana Barrientos lo ha estado acompañando y entregando actualizaciones sobre su estado de salud.

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