«Me la creí completita»: Abogado Iván González reaparece en redes con posible solución a los embargos por deudas de CAE

Luego de recibir múltiples críticas, el abogado y creador de contenido Iván González compartió un nuevo video en su cuenta de Instagram.

Recordemos que el profesional recibió múltiples cuestionamientos debido a que borró sus videos sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE) y la Tesorería General de la República (TGR).

En este sentido, Iván González se refirió a las noticias sobre los embargos que denunciaron múltiples personas que tenían deudas del CAE.

Abogado Iván González reaparece en redes sociales

«Yo me la creí cuando dijeron que solo se iba a embargar las cuentas de quienes ganaran más de 5 millones al mes. Me la creí completita. La TGR está embargando cuentas corrientes y no es que la gente tenga sus ahorros e inversiones en la cuenta corriente. No, pues, ahí tienen el sueldo con el que viven mes a mes», partió señalando el abogado.

Además, Iván González indicó que un sueldo podría ser embargado en caso de que exceda los 56 UF (cerca de $2.280.000).

«Según la TGR, la cuenta corriente no es lo mismo que el sueldo, no es lo mismo que la remuneración. Como si uno lo guardara en otro lado…», indicó.

Posteriormente, el profesional entregó una posible solución. «El derecho se vuelve resbaloso frente a la voluntad política de desplumar a los más débiles», expresó Iván González.

«El año 2019 pasó esta misma situación. Un señor en Iquique, en la causa rol 996-2019, sufrió el embargo de su cuenta y ahí tenía depositado su sueldo. Presentó una acción de protección, un recurso de protección, y lo más importante, pudo probar que el dinero de la cuenta correspondía a su remuneración, por lo que se lo devolvieron», añadió.

En este sentido, Iván González indicó: «¿Resultará eso con la gente a la cual le embargaron la cuenta y le sacaron todas las lucas del mes? Depende de la corte».

«El problema del CAE es que se mete la política al medio y un día dan una declaración y al día siguiente salen con otra cuestión nada que ver (…) Por eso yo no veo CAE, por eso no tramito CAE en la oficina, porque el CAE al final es un despelot», finalizó.

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