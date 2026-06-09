Una de las figuras más queridas de la televisión chilena se confiesa: «A los 50 años me quiero retirar»

Recientemente, Pamela Díaz dijo presente en el podcast de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, «Mari con Edu». Instancia, en la que habló de su carrera y también próximos proyectos.

En este sentido, La Fiera hizo una confesión que no pasó desapercibida con respecto a su retiro de la pantalla chica.

Pamela Díaz y su futuro en TV

En esta instancia, la animadora de TVN le consultó: «¿Qué te gustaría hacer?… un proyecto en grande que tú digas: ‘Sabes qué, yo el día de mañana voy a llegar a…».

Frente a esto, Pamela Díaz confesó que «no, vivo el hoy. Yo siempre dije a los 50 años me quiero retirar, quiero estar ojalá 100% atrás de cámara».

«Tengo miles de proyectos que están en mi cabeza, que son entretenidos, pero no para mí, para otra gente. Hay cosas que mi capacidad no me da», añadió.

En este sentido, Eduardo Fuentes indicó: «Ahí está ONCE, la primera patita de ese proyecto». «Porque en ONCE tienes programas que no son solo tuyos», añadió refiriéndose al canal de streaming liderado por «La Fiera».

Asimismo, Pamela Díaz aseguró que planea llevar a Sin Editar a otra área. «Llevo cuatro años seguidos haciendo el Sin Editar, así es que voy a parar para llevarlo al teatro, yo creo que como en agosto»,

Sin embargo, esto no es todo. «La Fiera» indicó que está a la espera de que vuelva su podcast con Chiqui Aguayo, titulado Hoy es Hoy. «Hicimos 12 capítulos para saber si nos llevábamos bien y fueron los más vistos», mencionó.

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