«Te voy a sacar la ctm…»: Pareja de Antonella Ríos le dejó feroz advertencia a Sergio Rojas en redes sociales

La tensión entre Antonella Ríos y Sergio Rojas sigue creciendo, y ya traspasó lo laboral para instalarse en lo personal.

El conflicto se originó tras el despido de la actriz de Zona Latina, situación que la llevó a expresar públicamente su molestia y a acusar una traición por parte de su excompañero en Qué te lo Digo.

Pareja de Antonella Ríos le dejó feroz advertencia a Sergio Rojas en redes sociales

En su paso por Primer Plano, Antonella Ríos explicó su versión del quiebre, apuntando a que Sergio Rojas habría expuesto temas personales, incluyendo información sobre su pareja.

En ese contexto, el periodista calificó al pololo de la actriz como “papito corazón”, aludiendo a una supuesta deuda de pensión alimenticia.

Tras la emisión del programa, la actriz utilizó sus redes sociales para responder directamente: “Me expusiste y me vendiste primero. Me trataste como loca. Hablaste de mi salud mental en la tele con el argumento falso de que eres mi amigo. Los amigos se respetan. No se venden por un reel”.

Luego, Antonella Ríos agregó: “Sigue hablando de mí porque no te quiero ver más en mi vida. Tóxico malo y manipulador. Te vendes de buena gente y das vuelta todo. No me obligues a exponerte porque sales perdiendo y la gente sabrá quién eres. ¿Dónde está la plata del sur? Quería seguir en mi puesto y tu hiciste todo para cagarme ‘amigo’”.

Sin embargo, el conflicto sumó un nuevo elemento luego de que el portal Infama difundiera en Instagram una captura de pantalla con un comentario del pololo de la actriz, que dejó en la misma historia de Instagram.

El mensaje —que posteriormente fue eliminado— incluía una amenaza directa: “Perro ql te voy a pescar y sacar la ctm. Con mi mujer no”.

También puedes leer en RadioActiva: «Los odio con toda mi alma…»: Helhue Sukni explotó contra Canal 13 tras reportaje que vinculó a su hermano con millonario crimen

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google