Restricción vehicular en Santiago 2026: estos vehículos no pueden circular este viernes 29 de mayo

Desde el 1 de mayo que está en vigencia la restricción vehicular en Santiago. Esta medida se traduce en que diversos vehículos no pueden circular en la capital por el objetivo de cuidar la calidad del aire.

Vale señalar que esta medida se enmarca en el Plan de Gestión de Episodios Críticos del Medio Ambiente. Asimismo, rige en meses de otoño e invierno que es cuando empeora más la calidad del aire.

En tanto, el horario de la restricción vehicular es entre las 07:30 y 21:00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

La restricción vehicular de este viernes 29 de mayo

Los vehículos que tienen restricción vehicular durante este viernes 29 de mayo son los que tienen patentes que terminan en uno de estos números:

Automóviles catalíticos inscritos previo al 1 de septiembre de 2011: 6 o 7.

Automóviles no catalíticos y sin sello verde: 2, 3, 4, o 5.

Motocicletas previas al 2002: 2, 3, 4, o 5.

Motocicletas inscritas desde el 2002 a septiembre al 2010: 6 o 7.

Buses de pasajeros sin sello verde: 2, 3, 4, o 5.

Transporte de carga sin sello verde: 2, 3, 4, o 5.

De todos modos, si es que las autoridades declaran alerta, preemergencia, o emergencia ambiental, se podrían sumar más números a la restricción vehicular.

Es importante mencionar que la medida rige en toda la provincia de Santiago y se incluyen las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Además, hay que dejar en claro que los vehículos que no tienen sello verde tienen prohibido su ingreso al anillo de Américo Vespucio, independiente el último número de su patente.

En este sentido, se recomienda que los conductores estén pendientes a la restricción vehicular para cuidar la calidad del aire y evitar multas. Las sanciones van desde 1 a 1.5 UTM. Esto es equivalente a aproximadamente desde $70 mil hasta $90 mil.

Para conocer más acerca de la medida que regirá hasta el 31 de agosto se puede visitar el sitio web del Gobierno.

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