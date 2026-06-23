La salida de Faloon Larraguibel del estelar de CHV ha dado mucho que hablar durante los últimos días en el mundo de la televisión. Vale señalar que se dio a conocer la exchica Yingo recibió una jugosa oferta para sumarse al reality «¿Volverías con tu ex? 2».

En concreto, el medio La Hora dio a conocer que le ofrecieron la suma de $30 millones a la semana para sumarse al espacio de telerrealidad.

Cony Capelli reacciona a la salida de Faloon de Fiebre de Baile

La salida de Faloon del programa de baile de Chilevisión no ha pasado desapercibido. En este sentido, una de las figuras que reaccionó fue Cony Capelli. La joven conversó con el periodista Francisco Ruiz de Gamboa y se tomó la situación con humor.

«Traidora. Traicionera. Más lo que me hueviaste a mí porque yo renuncié. Y ahí te tengo yendo para el otro lado, traidora», lanzó en modo de broma la exparticipante de Gran Hermano.

Sin embargo, luego Cony Capelli se tomó la situación con más seriedad y se refirió a cómo estas decisiones puede tener efectos en los canales.

«Uno de repente se tienta con sumas grandes de dinero. Pero igual puedes quedar mal con un canal si haces cosas así, entonces no hay que quemarse», señaló.

En este sentido, Cony Capelli indicó: «Esa es la clave del éxito: ser bienvenido en todos los canales».

Sin embargo, posteriormente volvió a tirar la talla y mencionó que Faloon da tanto contenido que podría terminar fichando en «Fiebre de Canto».

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