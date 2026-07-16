Jaime Coloma sale en defensa de Naya Fácil tras críticas por su nuevo penthouse: «Condenamos a ciertas pu… y ciertos ladrones»

Naya Fácil celebró esta semana la compra de un penthouse en el Cerro San Luis, ubicado en la comuna de Las Condes. Sin embargo, la noticia no fue bien recibida por todos.

Tras conocerse su llegada al exclusivo sector, algunos vecinos utilizaron la aplicación Sosafe para expresar su molestia. Entre los comentarios aparecieron mensajes como «Un cabaret en el Cerro San Luis» y «Ctm, hay que seguir subiendo nomás, a Vitacura mínimo».

Jaime Coloma dispara contra vecinos de Naya Fácil que cuestionaron su arribo a Las Condes

Las publicaciones dieron pie a un debate que llegó hasta La Voz de los que Sobran, donde Jaime Coloma cuestionó el tono de las críticas y las vinculó con el origen social de la influencer.

«El clasismo que se establece aquí tiene que ver con que Naya Fácil viene, aparentemente, de un sector socioeconómico que no colinda con el espíritu del barrio», sostuvo.

El exjurado de Rojo afirmó que muchas veces se juzga con mayor dureza a determinadas personas, mientras se normalizan conductas mucho más graves en otros sectores.

«Porque si yo tengo de vecino a un empresario que explota a su gente, que efectivamente es un corrupto, que avala miles de cosas que son corruptas, y que logra ciertos estamentos económicos para llegar a donde está», comentó.

Luego de que Bernardita Ruffinelli señalara que «Condenamos a la put… sobre el ladrón», Coloma fue más allá con su análisis.

«No, condenamos a ciertas put… por sobre ciertos ladrones. Porque al ladrón de cuello y corbata no lo condenamos porque a la put… de barrio alto, que también existe, no la condenamos. Condenamos a ciertas put… y a ciertos ladrones. Ese clasismo es importante establecerlo», expresó.

Para cerrar, el comunicador recordó situaciones similares ocurridas en comunas del sector oriente. Citó como ejemplo las críticas que surgieron cuando Joaquín Lavín impulsó viviendas para familias de clase media en Las Condes. Ahí aseguró que también existió inquietud en Vitacura cuando se anunció la extensión del Metro hacia la comuna.

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