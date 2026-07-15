Reprograman fecha de Pulso Naranja en Gran Arena Monticello por mal tiempo: revisa cuándo será y qué pasará con las entradas

Abastible confirmó que se reprogramó la fecha del festival Pulso Naranja que estaba fijada para este fin de semana en Gran Arena Monticello. Esto producto del inminente sistema frontal que afectará a gran parte del país.

De este modo, quedó programado para el domingo 2 de agosto, a las 16:00 horas, en el mismo lugar.

Vale señalar que Pulso Naranja tuvo un exitoso debut en Coquimbo con cerca de 3.500 asistentes. Su próxima parada es en Antofagasta, el 25 de julio en el Estadio Sokol. Jornada en la que volverán a presentarse Alanys Lagos, La Combo Tortuga y Noche de Brujas.

Reprograman fecha de Pulso Naranja

La decisión se tomó de manera preventiva, con el fin de resguardar la seguridad del público, los artistas y todo el equipo involucrado en la producción, debido a las condiciones meteorológicas pronosticadas para los próximos días.

Vale señalar que Abastible confirmó que las entradas adquiridas serán válidas para la nueva fecha, por lo que quienes ya compraron sus boletos no deberán realizar ningún trámite adicional.

En tanto, quienes no puedan asistir el 2 de agosto a Pulso Naranja, podrán solicitar la devolución del dinero a través de Ticketmaster, donde también se encuentra disponible toda la información sobre el proceso de reembolso.

Cabe destacar que en Gran Arena Monticello se presentarán Alanys Lagos, La Combo Tortuga y Noche de Brujas, quienes ya estuvieron en la primera fecha en Coquimbo. Instancia, en la que hicieron disfrutar a miles de personas con su música.

A continuación te dejamos las fechas que quedan de Pulso Naranja:

25 de julio: Estadio Sokol, Antofagasta.

6 de Septiembre : Coliseo Municipal, Valdivia.

3 de Octubre : en un lugar por confirmar aún en Viña del Mar.

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